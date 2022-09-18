Две женщины едва не стали жертвами насильника в очереди к гробу Елизаветы II

В очереди из желающих проститься с британской королевой Елизаветой II кипит жизнь. Люди едят в очереди, спят, знакомятся друг с другом. В пятницу, 16 сентября, стало известно о том, что в толпе поклонников королевы едва не изнасиловали двух женщин.

Как сообщает CNN, один из стоящих в очереди обнажился и начал толкать своим мужским достоинством стоящих впереди него женщин. К счастью, неподалеку от места происшествия дежурили полицейские, они немедленно арестовали извращенца.

Известно, что преступнику всего 19 лет. Ему уже предъявлено обвинение по двум эпизодам.

Инцидент произошел недалеко от здания парламента Великобритании.

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