«Две роли»: звезда «Кухни» Сергей Лавыгин сыграет близнецов в комедийном сериале «Против всех»

Съемки нового комедийного сериала «Против всех» стартовали в Москве. Кроме столицы съемочная площадка будет организована еще и в Люберцах.

В основу сценария легла реальная история частного дома, который из-за конфликта принципиальных хозяев с застройщиком оказался один посреди современного жилого комплекса в Одинцове.

Главную роль в фильме сыграл Николай Добрынин. У его персонажа деда Захара отобрали не только частную собственность, но и воспоминания.

Помимо Добрынина в сериале «Против всех» заняты Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий, Владимир Стержаков, Александра Ребенок и другие актеры.

Сергей Лавыгин, запомнившийся зрителям по роли повара в сериале «Кухня», в «Против всех» сыграет братьев-близнецов, сыновей деда Захара.