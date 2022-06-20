«Две роли»: звезда «Кухни» Сергей Лавыгин сыграет близнецов в комедийном сериале «Против всех»

Съемки нового комедийного сериала «Против всех» стартовали в Москве. Кроме столицы съемочная площадка будет организована еще и в Люберцах.
В основу сценария легла реальная история частного дома, который из-за конфликта принципиальных хозяев с застройщиком оказался один посреди современного жилого комплекса в Одинцове.
Главную роль в фильме сыграл Николай Добрынин. У его персонажа деда Захара отобрали не только частную собственность, но и воспоминания.
Помимо Добрынина в сериале «Против всех» заняты Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий, Владимир Стержаков, Александра Ребенок и другие актеры.
Сергей Лавыгин, запомнившийся зрителям по роли повара в сериале «Кухня», в «Против всех» сыграет братьев-близнецов, сыновей деда Захара.
«Мне предстоит сыграть две полноценные роли, так что и работать над образом будет ровно в два раза сложнее: фактически нужно придумать грим, костюм, характерность сразу для двух персонажей», — высказался Сергей Лавыгин.
Смотрите также