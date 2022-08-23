Две подружки: располневшая Вайкуле и исхудавшая Пугачева появились на людях после известий о раке

Поклонников им удалось поразить не только своим внезапным появлением, но и внешним видом. После известий о рецидиве рака Лайма Вайкуле показалась без парика – волос на ее голове практически нет, стрижка под мальчика и отсутствие головных уборов стали подтверждением пережитой химиотерапии.

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Алла Пугачева в свои 73 года совсем сдала, переживают фанаты. Легенда эстрады накинула капюшон своего длинного плаща так, чтобы скрыть болезненную худобу. Ее лицо осунулось, вытянулось и стало угловатым.