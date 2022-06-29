Две леди в розовом: Стоцкая в струящемся платье макси вышла на прогулку с подросшей дочкой

Анастасия Стоцкая является известной артисткой. Она уже много лет не только выступает на сцене, как певица, но и играет в театре. Долгое время артистка предпочитала не говорить о личной жизни.
Но теперь она уже не скрывает, что развелась со вторым мужем с Сергеем Абгаряном. У них подрастают дети: 10-летний сын Александр и пятилетняя дочка Вера.
Но с недавних пор Стоцкая крутит роман с новым избранником. При этом она успевает работать и воспитывать наследников.
На этот раз артистка предстала на прогулке с подросшей дочкой. Певица облачилась в струящееся розовое платье макси. Она держала за руку наследницу, которая оделась подстать маме. Они прошлись по Чистым прудам.
Анастасия Стоцкая с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что Настя стала еще больше похожа на маму. «Какая красивая», «Ой, что за куколка», «Как вы классно выглядите! Две феи», «Очень нежные платья! Какая Настя уж большая», «Принцессы на прогулке», «А принц где?», «Ой, платья роскошные», — стали писать подписчики.
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