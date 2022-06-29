Две леди в розовом: Стоцкая в струящемся платье макси вышла на прогулку с подросшей дочкой

Анастасия Стоцкая является известной артисткой. Она уже много лет не только выступает на сцене, как певица, но и играет в театре. Долгое время артистка предпочитала не говорить о личной жизни.

Но теперь она уже не скрывает, что развелась со вторым мужем с Сергеем Абгаряном. У них подрастают дети: 10-летний сын Александр и пятилетняя дочка Вера.