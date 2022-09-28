Две дочки, сын и внук: какие тайны унес с собой Борис Моисеев

Личная жизнь умершего Бориса Моисеева до сих пор овеяна тайнами и легендами. Будучи под покровительством Аллы Пугачевой, он прекрасно усвоил, что интересные сказки люди обожают, а потому придумал легенду о том, что родился в женской исправительной колонии, где мать отбывала наказание, а отец — вообще не понять кто. Ну чистой воды «дитя порока».

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Позже выяснилось, что все было более прозаично в жизни артиста. Мама его была обычной женщиной, которая никогда не была в заключении, а всех своих троих детей (двух сыновей и дочь) родила от одного мужчины — Михаила Харитоновича Толкача. В этом певец сам признался позже.

А вот другую легенду — о том, что у него в Кракове есть сын Амадеус от актрисы Эугении Плешките и даже внук — он так и не опроверг до самого гроба. Однако его родной брат Маркс Толкач утверждает, что это неправда, ссылаясь на то, что его жена танцевала с Борисом Моисеевым в трио «Экспрессия» и знает о нем все.

Между тем две дочки у Бориса Моисеева все-таки есть: названная — Кристина Орбакайте, которую он действительно считал очень близким человеком и даже представлял своей родственницей людям, а также крестная дочь от его подруги Алены Апиной, Ксения Иратова, сообщает КП.