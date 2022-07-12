Два разных человека: Валя Карнавал показала, как выглядит до макияжа и после

Валю Карнавал ее подписчики привыкли видеть при полном макияже, да еще и с добавлением компьютерных масочек.

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Поэтому многие были удивлены, когда знаменитая блогерша появилась на шоу ТНТ «Звезды в Африке» такой, какая есть. Карнавал не стала даже наращивать ноготочки и реснички, чтобы казаться красивее. Да и зачем? Ведь в натуральной красоте есть своя прелесть.

Теперь Валя Карнавал перестала стесняться своей естественной внешности и все чаще появляется в Сети без прикрас. На этот раз тиктокерша и вовсе показала, как она выглядит до макияжа и после. Два разных человека! Но оба хорошенькие.