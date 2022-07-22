«Два одинаковых человечка»: беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» ждет двойню от Мондезира

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, которая сейчас находится на внушительном сроке беременности, раскрыла свой главный секрет. Она ждет не одного, а двух малышей.
Это будут монохориальные близнецы, то есть абсолютно похожие друг на друга дети одного пола.
Юлия Ефременкова рассказала, что они с Мондезиром узнали об этом во время одного из первых УЗИ, которое состоялось в середине марта. Счастью будущих родителей не было предела. Оказывается, и Юлия Ефременкова, и Мондезир всегда мечтали, что у них будут близнецы.
«Два одинаковых человечка, еще и однополых. Это лучшее, что только могло произойти с нами! Мне до сих пор не верится, но как же мы о них мечтали! Мы молили о них Бога. Особенно, наш папа. Он всегда хотел и загадывал близнецов. Я о них писала, когда проходила марафон желаний. Это не совпадение, это судьба, наше счастье, космос и целая вселенная!» - написала в микроблоге Юлия Ефременкова.
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Напомним, ранее Юлия Ефременкова рассказывала, что 26 июля состоится гендер-пати, на котором они с Мондезиром узнают пол будущих малышей.