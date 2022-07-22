«Два одинаковых человечка»: беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» ждет двойню от Мондезира

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, которая сейчас находится на внушительном сроке беременности, раскрыла свой главный секрет. Она ждет не одного, а двух малышей.

Это будут монохориальные близнецы, то есть абсолютно похожие друг на друга дети одного пола.

Юлия Ефременкова рассказала, что они с Мондезиром узнали об этом во время одного из первых УЗИ, которое состоялось в середине марта. Счастью будущих родителей не было предела. Оказывается, и Юлия Ефременкова, и Мондезир всегда мечтали, что у них будут близнецы.