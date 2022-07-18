«Два мои ангела – Серафим и Серафима»: Кормухина женила племянника

Как заметила Кормухина, она рада за молодых. «Неужели мы так легко сдадимся? И откажемся от этой вечной красоты и чистоты? Этой естественности и согласия с законами творца? Да не дождутся!», - подчеркнула Кормухина.

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Напомним, что Ольга Кормухина – заслуженная артистка России. В этом году ей исполнилось 62 года.