«Два мои ангела – Серафим и Серафима»: Кормухина женила племянника

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» рассказала, что женила своего третьего племянника Серафима. При этом она заметила, что ее с мужем гитаристом Алексеем Беловым «совсем развезло». Они оба слегли с температурой, поэтому свадьбу пропустили.
«Видимо, напряжение последних месяцев дало знать и наши бренные тела попросились «в отпуск», точнее, в самоволку. Решили не подвергать риску гостей. Смотрим картинки со свадьбы. Хотите поделюсь? Какие же они юные! Прекрасные! Чистые! Два ангела мои - Серафим и Серафима!»
Племянник Ольги Кормухиной с женой. Фото: "Телеграм" Ольги Кормухиной
Как заметила Кормухина, она рада за молодых. «Неужели мы так легко сдадимся? И откажемся от этой вечной красоты и чистоты? Этой естественности и согласия с законами творца? Да не дождутся!», - подчеркнула Кормухина.
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Напомним, что Ольга Кормухина – заслуженная артистка России. В этом году ей исполнилось 62 года.