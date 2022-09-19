Два миллиона рублей: Тигран Салибеков из «Дома-2» продает «инфинити», купленный бывшей женой

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков решил избавиться от машины, которая была приобретена в его браке с Юлией Салибековой.
Автомобиль «Инфинити», которому больше десяти лет, Тигран Салибеков продает за два миллиона рублей. Объявления об этом он разместил в микроблоге.
«Пришло время продать своего финика. Infiniti QX56, 2011 (декабрь). Пробег — 183 000. В отличном состоянии. Все вопросы в директ (после созвонимся). Стоимость 2 000 000 ₽», —- написал Тигран Салибеков.
Публикацию он сопроводил снимками машины, которая стоит на площадке «Дома-2».
Подписчики тут же предположили, что Тигран Салибеков продает дорогой автомобиль, потому что не в состоянии его содержать. Эту машину, по их словам, когда-то купила Юлия Салибекова.
Машина Тиграна Салибекова. Фото: соцсети
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«Налог, наверное, пришел на нее ежегодный, а его платить, оказывается, надо», «А-ха-ха-ха-ах, точно. Юлька теперь не оплачивает все его «мам, дай», «Машину содержать нужно, а это не бесплатно», — обсудили в Сети.