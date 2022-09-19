Два миллиона рублей: Тигран Салибеков из «Дома-2» продает «инфинити», купленный бывшей женой

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков решил избавиться от машины, которая была приобретена в его браке с Юлией Салибековой.

Автомобиль «Инфинити», которому больше десяти лет, Тигран Салибеков продает за два миллиона рублей. Объявления об этом он разместил в микроблоге.