Два миллиона человек надеются проститься с Елизаветой II в Лондоне

Лондон в эти дни стал центром мирового туризма. Люди со всей Великобритании и из других стран съезжаются туда в надежде лично увидеть гроб с телом королевы Елизаветы II и попрощаться с ней. По подсчетам специалистов, в эти дни город примет около двух миллионов человек.

Доступ к гробу открыт с 17:00 вторника в Вестминстерском дворце. Живая очередь, которая будет двигаться и днем, и ночью, растянулась уже примерно на семь километров. Официальные лица, между тем, предупреждают общественность о том, что многие поклонники Ее Величества за эти четыре дня так и не смогут добраться до гроба, ведь их много, а очередь идет медленно.

Из двух миллионов желающих увидеть гроб смогут лишь 350 тысяч, пишет The Sun.

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