Два кусочка ткани: Алена Рапунцель из «Дома-2» показала точеную фигурку в бикини через четыре месяца после родов

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель наслаждается жаркой летней погодой.

Мама двух мальчиков нашла время и выбралась в клуб, где отдохнула вместе с подругой у бассейна и заодно продемонстрировала результат работы над собой.

Разоблачившись до бикини, Алена Рапунцель предъявила миру свою точеную фигурку.

Наряд для пляжа, состоящий из двух лоскутов светлой ткани, показал плоский животик и тонкую талию Алены.