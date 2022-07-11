Два кусочка ткани: Алена Рапунцель из «Дома-2» показала точеную фигурку в бикини через четыре месяца после родов

Экс-участница проекта Алена Рапунцель восстановила добеременные формы в рекордно-короткие сроки.
Алена Рапунцель

Алена Рапунцель. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель наслаждается жаркой летней погодой.

Мама двух мальчиков нашла время и выбралась в клуб, где отдохнула вместе с подругой у бассейна и заодно продемонстрировала результат работы над собой.

Разоблачившись до бикини, Алена Рапунцель предъявила миру свою точеную фигурку.

Наряд для пляжа, состоящий из двух лоскутов светлой ткани, показал плоский животик и тонкую талию Алены.

 

Алена Рапунцель в бикини. Фото: соцсети

«А в понедельник-то нужно входить только с хорошим настроением. На календаре уже — пол-лета. Как так? Успели уже накупаться и загореть до шоколадной корочки?» — написала Алена Рапунцель под снимком.

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Напомним, Алена Рапунцель только недавно стала мамой. Ее младшему сыну Святославу 14 июля исполнится четыре месяца. За столь короткий срок Алена Рапунцель сумела добиться впечатляющих результатов и вернуть себе добеременную форму.

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