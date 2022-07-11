Два кусочка ткани: Алена Рапунцель из «Дома-2» показала точеную фигурку в бикини через четыре месяца после родов

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель наслаждается жаркой летней погодой.
Мама двух мальчиков нашла время и выбралась в клуб, где отдохнула вместе с подругой у бассейна и заодно продемонстрировала результат работы над собой.
Разоблачившись до бикини, Алена Рапунцель предъявила миру свою точеную фигурку.
Наряд для пляжа, состоящий из двух лоскутов светлой ткани, показал плоский животик и тонкую талию Алены.
Алена Рапунцель в бикини. Фото: соцсети
«А в понедельник-то нужно входить только с хорошим настроением. На календаре уже — пол-лета. Как так? Успели уже накупаться и загореть до шоколадной корочки?» — написала Алена Рапунцель под снимком.
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Напомним, Алена Рапунцель только недавно стала мамой. Ее младшему сыну Святославу 14 июля исполнится четыре месяца. За столь короткий срок Алена Рапунцель сумела добиться впечатляющих результатов и вернуть себе добеременную форму.
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