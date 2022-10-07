Два года получил водитель, который вез Собчак в Сочи: устроил смертельное ДТП

Напомним, Олег Цой на «майбахе» выехал на встречную полосу в месте, где обгон был запрещен (стоял специальный знак). В результате чего врезался в «фольксваген-поло». Одна пассажирка в этом автомобиле погибла на месте, водитель и другой пассажир получили травмы.

Водитель «майбаха» пошел под суд по статье 264 УК РФ. Кроме двух лет лишения свободы ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, в течение трех лет.

Источник: ren.tv.