«Два года без зарплаты»: Польских - о кабальных условиях, на которые ее звал во МХАТ Ефремов

Актриса Галина Польских в фильме «Галина Польских. Жалеет ли актриса о своих неудачных браках» объяснила, почему в свое время не вошла в труппе знаменитого МХАТа. Режиссер Олег Ефремов был большим поклонником ее таланта.
«Меня Олег Николаевич Ефремов приглашал, но такие условия были. Он сказал: «Два года ты не снимаешься и вообще живешь без зарплаты. Ты только репетируешь, репетируешь. Потом выпускаем спектакль».
По словам Польских, она отказал Ефремову.
«Сказала ему нет, конечно. Я не смогу, потому что у меня дети и их надо кормить». И на этом мы как-то разошлись», - заявила Галина Польских.
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Напомним, что Галина Польских - советская и российская актриса. Народная артистка РСФСР. В этом году ей исполнится 83 года.