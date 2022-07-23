Два гаража и участки земли: у Пугачевой обнаружили любопытную собственность

На нее, согласно документам, записаны два земельных участка. Первый на 1200 «квадратов» расположен в Москве в домостроительном комбинате «Творчество» и предназначен для садоводства. Кадастровая стоимость - 4,1 миллиона рублей.

Второй участок находится в деревне Бережки в Подмосковье. Участок площадью в 882 квадратных метра. Предназначен для подсобного хозяйства. Кадастровая стоимость - 805 тысяч рублей.

Кроме того, на Аллу Борисовну записаны два гаража в Москве и Московской области. Каждый из них стоит в районе 650 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Алла Пугачева уже несколько месяцев не появлялась в России. К первому сентября она обещала приехать в родную страну.