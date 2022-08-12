Дурной знак? Куда пропал муж больной раком Заворотнюк, раскрыла Навка

Поклонники больной раком Анастасии Заворотнюк забили тревогу: ее муж, фигурист Петр Чернышев, исчез из шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

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Теперь вместо него на лед выходит Никита Кацалапов, а Татьяну Навку заменяет Виктория Синицина.

Многие зрители восприняли этот факт, как дурной знак относительно состояния супруги Петра Чернышева. Однако Татьяна Навка поспешила успокоить зрителей.

По словам жены Дмитрия Пескова, муж Анастасии Заворотнюк просто занят другим проектом в Москве, но это не значит, что он навсегда покинул проект Татьяны Навки. На Новый год он вновь выйдет на лед в паре со своей партнершей в «Лебедином озере».

Источник: woman.ru.