«Дура!»: Блиновская рассказала, как Бородина отговаривала ее от интервью с Собчак

Блиновская призналась на YouTube-проекте «Надежда Стрелец», что прекрасно знала, что Ксения Собчак будет выставлять ее в негативном свете, но решила все-таки прожить этот момент. Кроме того, ее категорически отговаривала от интервью Ксения Бородина.

«Она мне просто орала в трубку: «Не смей! Пожалуйста!» Потом, когда увидела предварительную версию, звонила и говорила: «Ты дура? Ты понимаешь, что ты на своем образе можешь ехать и зарабатывать всю жизнь? Ты понимаешь, что ты делаешь?» - поведала Блиновская и все-таки поступила по-своему.