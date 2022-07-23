«Думаю, что многие догадались»: какие у Шатунова были два самых счастливых дня в жизни

«Назовите самый счастливый день в вашей жизни?», - спросили поклонники.

«У меня их было не один. У меня целых два счастливых дня в моей жизни. Причем особенных, важных и очень значимых для меня. Я думаю, что многие догадались, что я имею в виду. Это, конечно же, рождение сына и дочери. Это два самых счастливых дня. Ну а третий счастливый день, как поется в песне, ну мы о нем еще не думали».

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.