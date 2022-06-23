«Думали из Украины не выпускают мужчин»: Жигалова - о концерте Сердючки

Певец на кадрах произносит, что всегда пел «Лаша, тумбай». «Но теперь Раша, гудбай». И это еще мягко сказано», - говорит довольный Данилко.

«Верка Сердючка выбралась из своего бункера и поехала по Европе выступать с песней «Лаша, тумбай» - «Раша, гудбай». К зрителям, тем не менее, все еще на русском обращается. Мы думали, что из Украины не выпускают мужчин, а нет — вон, в Амстердаме вчера концерт давали», - заметила Алена Жигалова.

Напомним, что Андрей Данилко достаточно регулярно негативно высказывается о России. При этом он всегда утверждал, что песня «Лаша, тумбай» не о нашей стране.

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