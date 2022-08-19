«Думали, что такие, как мы, это навсегда»: Леша Купин и Майя Донцова из «Дома-2» объявили о разводе в третью годовщину свадьбы

Одна из самых казавшихся крепкими пар проекта «Дом-2» объявила о своем расставании.

Приняли решение развестись Майя Донцова и Алексей Купин. Супруги сообщили об этом в третью годовщину своей свадьбы, разместив совместный пост в микроблоге. Майя и Алексей поблагодарили друг друга за годы, которые они провели вместе. Это практически шесть лет.

«Спасибо за крутые 6 лет. Думали, что такие, как мы, это навсегда. Но жизнь решила иначе. Главное, что мы все 6 лет были верны, честны и любимы, были действительно сильной и достойной семьей, я нами очень горжусь! Мы проделали большую работу над собой, вместе выросли и преодолевали много трудностей. Вместе мы достигли много побед и были поддержкой друг друга. У нас была крутая история, которую мы не забудем никогда», — написали Купин и Донцова.

Поклонники признались, что шокированы этим признанием и не хотят верить в происходящее.