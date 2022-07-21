«Думали, что остыла»: Степаненко заявила, что не выйдет на одну сцену с Петросяном

Фестиваль «Юморина» пройдет в Сочи с 1 по 4 сентября. В списке звезд – Елена Степаненко и Евгений Петросян. Последний спокойно отреагировал на то, что в концерте будет принимать участие бывшая жена, а вот Степаненко устроила истерику.
«Елена Григорьевна поставила ультиматум: с Петросяном на одну сцену не выйдет. Мол, чтобы ноги не было! Организаторы думали, что она уже остыла. Хотели даже совместный номер им предложить на «Юморине». Но — нет. Елена приедет только в том случае, если не увидит бывшего», - цитирует инсайдеров prozvezd.info.
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Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в 2018 году. И только этой весной суд поставил точку в разделе имущества.