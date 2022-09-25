Думала, жизнь после 50 начинается: «Келли» из «Санта-Барбары» разводится с 37-летним мужем

Пара встречалась с 2017 года, но уже через год они поженились. На тот момент Робин было 52 года, а Жироде – всего 33. Их не смущала разница в 19 лет, однако сейчас все пошло иначе.

Актриса подала на развод и указала в нем, что не может терпеть «непримиримые разногласия». Что говорить – разные поколения, разные интересы.

Источник: TMZ.