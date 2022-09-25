Думала, жизнь после 50 начинается: «Келли» из «Санта-Барбары» разводится с 37-летним мужем

В отношения голливудской звезды Робин Райт, ставшей известной после ролей в фильмах «Санта-Барбара» и «Форест Гамб», с топ-менеджером модного дома Saint Laurent Клеманом Жироде мало кто верил изначально.
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Робин Райт с молодым мужем. Фото: Global Look Press
Пара встречалась с 2017 года, но уже через год они поженились. На тот момент Робин было 52 года, а Жироде – всего 33. Их не смущала разница в 19 лет, однако сейчас все пошло иначе.
Актриса подала на развод и указала в нем, что не может терпеть «непримиримые разногласия». Что говорить – разные поколения, разные интересы.
Источник: TMZ.