«Думала, за кого бы ей снова выйти замуж»: о Пугачевой в Москве — блогер Миро

Накануне в пабликах прокатилась информация о том, что Аллу Пугачеву видели в Москве. Блогера Лену Миро насмешила эта информация.
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«Когда людям совсем уж заняться нечем, они начинают обсуждать Пугачеву», — заявила она в своем ЖЖ.
Лена Миро заметила, что очевидцы почему-то не сфотографировали Пугачеву, но при этом рассказали другим, что видели ее. Акула пера явно убеждена, что быть того не может.
«Можно предположить, что думала, за кого бы ей снова выйти замуж. Знакомые знакомых это, наверное, подтвердят. Или, возможно, Пугачева что-то забыла дома. Прилетела срочно забрать, а заодно побродить по Москве», — посмеялась Миро.