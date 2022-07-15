«Думала, за кого бы ей снова выйти замуж»: о Пугачевой в Москве — блогер Миро

Накануне в пабликах прокатилась информация о том, что Аллу Пугачеву видели в Москве. Блогера Лену Миро насмешила эта информация.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Когда людям совсем уж заняться нечем, они начинают обсуждать Пугачеву», — заявила она в своем ЖЖ.

Лена Миро заметила, что очевидцы почему-то не сфотографировали Пугачеву, но при этом рассказали другим, что видели ее. Акула пера явно убеждена, что быть того не может.