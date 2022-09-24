«Думала, что ты дурак»: Регина Дубовицкая поиздевалась над Александром Морозовым

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал в шоу «Секрет на миллион» о неприятном инциденте с Региной Дубовицкой. Сначала телеведущая не взяла его в программу «Аншлаг», а потом и вовсе злостно пошутила.

«Года три назад мы встретились на одном мероприятии. Нас привели в ресторан и попросили сделать общую фотографию. И тут я слышу голос сзади Регины Дубовицкой: «Ну, вот, покажешь, Петросян порадуется». Это был сарказм. Я молча проглотил», - заявил он.

На финальном банкете, по словам Морозова, было еще жарче.