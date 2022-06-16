«Думала, что сделаю ему лучше»: Седокова объяснила, почему рассталась со вторым мужем

Как отметила Седокова, она всегда думала, что мужу нравится другой типаж. «Возможно, он зашел на страницу, но разводиться из-за этого. Стоило мужчине чуть ошибиться, как я сразу уходила. Я была чересчур категоричной», — заявила Анна Седокова.

Напомним, что Анна Седокова и Максим Чернявский были в браке с 2011 по 2013 год. У них есть общая дочь Моника, которая живет в Америке с отцом.

Смотрите также