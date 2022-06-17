Думал, что убивают, почти пошел на поправку: о смерти Жириновского - внебрачные дети

Внебрачные дети Владимира Жириновского были с ним до последнего мгновения его жизни. Дочь Анастасия Боцан-Харченко и сын Олег Эйдельштейн считают, что их папа слишком рано сдался.

Наследник политика обещал отцу, что обязательно заберет его из больницы, а тот только на землю показывал, дескать, ему туда уже надо.

«А потом были версии, что его убивают», — рассказал младший сын Владимира Жириновского в эфире шоу «Малахов» на канале «Россия 1».

Был период, когда Жириновский дал надежду своим близким, произошло это в 20-х числах, как раз в разгар известных событий. Он неожиданно попросил сербский каймак, который почти невозможно купить в России. Чтобы порадовать папу, Анастасия организовала транспортировку молочного лакомства в считанные часы.

Владимир Вольфович с аппетитом поел его с толченой картошкой, но спасти его все же не удалось.

Смотрите также