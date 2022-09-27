«Думал, что он подвале»: брат Моисеева рассказал, как артиста прятали от него и скрыли смерть

Арт-директор Бориса Моисеева 27 сентября рассказал журналистам, что заслуженный артист умер после третьего инсульта. Музыкант вел затворнический образ жизни уже около десяти лет и ушел из жизни в одиночестве, его тело нашли бездыханным на полу.

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Родной брат Моисеева, проживающий в Канаде, узнал о смерти близкого человека не по-человечески – от журналистов, которые хотели взять у него комментарий. Маркс Толкач в ужасе, что арт-директор Бориса Сергей Горох не удосужился ему сообщить об этом.

По словам Толкача, Горох в принципе всячески скрывал местоположение его брата и якобы не позволял им видеться. Зато Моисеев переписал по договору пожизненной ренты квартиру в Москве именно на своего директора.

«Мы с Людой, моей супругой, неоднократно были в Москве, приезжали на передачи. Но последние полтора года у нас не было никакой информации о брате, мы даже не знали, где он находится: то ли в Москве, то ли в Литве. Знай мы точно, что он в столице, приехали бы и помогли Боре. (…) Думал, что он изолирован в каком-то подвале», - высказался брат Моисеева журналисту КП.