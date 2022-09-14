«Думает только о деньгах»: Шахназаров раскрыл подлую сущность Галкина после бесед с его знакомыми

Как отметил Шахназаров, он поговорил с близкими Галкина. «А мне люди звонят, которые его знают. Они были вхожи к нему и говорят: «Мы в шоке, что слышим». Думает только о деньгах», — заметил Шахназаров.

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Напомним, что Максим Галкин выступает с гастролями по всему миру. Он сделал несколько крайне противоречивых заявлений о ситуации в мире.