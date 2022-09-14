«Думает только о деньгах»: Шахназаров раскрыл подлую сущность Галкина после бесед с его знакомыми

Как отметил журналист, все друзья юмориста были просто в шоке от высказываний мужа Аллы Пугачевой.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» заявил, что разговаривал с близкими юмориста Максима Галкина.

«Я вспоминаю первые ролики Максима Галкина. Меня что удивило в этих роликах. Он говорил: «У меня отменились концерты там, у меня отменились концерты сям. Я потерял контракты там».

Как отметил Шахназаров, он поговорил с близкими Галкина. «А мне люди звонят, которые его знают. Они были вхожи к нему и говорят: «Мы в шоке, что слышим». Думает только о деньгах», — заметил Шахназаров.

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Напомним, что Максим Галкин выступает с гастролями по всему миру. Он сделал несколько крайне противоречивых заявлений о ситуации в мире.

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