«Думает о своей выгоде»: Аскольд Запашный – о Борисе Гребенщикове

По словам Запашного, Гребенщиков думает именно о своей выгоде. «Неважно, как он оправдывается. Человек, который ведет себя таким образом, сделал выбор. Ему кажется, что сильный Запад со своими ценностями должен побеждать. Ему нужно было в определенный момент определиться. Он выбрал либеральное будущее, в котором все комфортно», - заявил Аскольд Запашный.

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Ранее Борис Гребенщиков заявил, что в России ядовитая атмосфера. Музыкант уже много лет живет в Англии и делает противоречивые заявления о родной стране.