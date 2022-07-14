«Думает о своей выгоде»: Аскольд Запашный – о Борисе Гребенщикове

Дрессировщик Аскольд Запашный в шоу «Эмпатия Манучи» заявил, что в России есть люди, которые все время ищут, кто виноват в их бедах.
«Это психология людей пораженцев, слабаков. А есть люди, которые адекватно реагируют на определенные вещи. Предпринимают меры. Адекватно оценивают происходящее. Человек делает выбор - так себя вести или так. Мне кажется, что предательское отношение к своей стране и народу формируется в определенной степени от такого эгоистичного поведения».
По словам Запашного, Гребенщиков думает именно о своей выгоде. «Неважно, как он оправдывается. Человек, который ведет себя таким образом, сделал выбор. Ему кажется, что сильный Запад со своими ценностями должен побеждать. Ему нужно было в определенный момент определиться. Он выбрал либеральное будущее, в котором все комфортно», - заявил Аскольд Запашный.
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Ранее Борис Гребенщиков заявил, что в России ядовитая атмосфера. Музыкант уже много лет живет в Англии и делает противоречивые заявления о родной стране.