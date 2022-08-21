«Дух захватывает»: Севастьянова блеснула изящными бедрами в бикини на тесемках

Каролина Севастьянова приобрела мировую известность 10 лет назад. Тогда, в 2012-м, она выиграла золото Олимпиады по художественной гимнастике.

После громкой победы «художница» заявила об уходе из большого спорта. Теперь экс-спортсменка много времени проводит в Монако, а недавно призналась, что сама зарабатывает себе на жизнь.

Накануне Каролина поделилась кадрами с отдыха. Она позировала в купальнике с необычным принтом на тесемках, блеснув изящной фигурой.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.