«Дух захватывает»: Севастьянова блеснула изящными бедрами в бикини на тесемках

Каролина Севастьянова приобрела мировую известность 10 лет назад. Тогда, в 2012-м, она выиграла золото Олимпиады по художественной гимнастике.
После громкой победы «художница» заявила об уходе из большого спорта. Теперь экс-спортсменка много времени проводит в Монако, а недавно призналась, что сама зарабатывает себе на жизнь.
Накануне Каролина поделилась кадрами с отдыха. Она позировала в купальнике с необычным принтом на тесемках, блеснув изящной фигурой.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Красота, аж дух захватывает! Огонь! Вау, шикарная», - писали пользователи Сети.
Напомним, весной этого года Каролина Севастьянова отметила свое 27-летие. А ранее она приняла участие в проекте «Звезды в Африке».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети