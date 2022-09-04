Дуэт «Тату» воссоединился в Беларуси: Катина и Волкова тепло обнялись при встрече (видео)

Лена Катина и Юлия Волкова выступили вместе на одной сцене.
Группа "Тату".

Группа "Тату". Фото: Global Look Press

В Минске на стадионе «Динамо», в рамках мероприятия OVION SHOW произошло легендарное воссоединение коллектива «Тату».

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Лена Катина и Юлия Волкова спели для публики свои легендарные песни вроде «Нас не догонят». И показали за кулисами, что у них нет разлада – певица крепко и с улыбками на лице обнялись на публике.

Напомним, дуэт распался в 2014 году после полутора десятков лет успешных гастролей и нескольких хитов. Сольная карьера обеим солисткам не принесла успеха.

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