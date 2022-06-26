«Дрянь конченая!»: Разин даже после смерти Шатунова будет судиться за его песни, считает директор музыканта

Перед смертью Юрий Шатунов выиграл суд с экс-продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. Они касались авторских прав на песни группы «Ласковый май».

Однако директор музыканта считает, что Андрей Разин не успокоится на этом. Также он уверен, что Юрий Шатунов сильно подорвал здоровье на прошедших тяжбах.

«Вот эту грязь он стал пропускать через себя. А сердце не выдержало, оно разорвалось», - сказал Кудряшов.

По его словам, Разин уже подал кассационную жалобу в суд. Кроме того, он претендует на авторство фонограмм Шатунова. «Разин считает, что фонограммы все его и это его голос. Это дрянь конченая!» - поведал Кудряшов.

Источник: «СтарХит».

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