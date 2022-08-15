Дряблые колени и выпирающий живот: Седокова на честном фото показала возрастную фигуру в бикини

Анна Седокова явно гордится красотой, которой наградила ее природа. Звезда в свои почти 40 лет даже не пытается приукрашать свое тело фотошопом, выставляя в Сеть снимки в купальнике без прикрас.

Фолловеры за это, стоит заметить, немало уважают певицу. Ведь людям давно надоело испытывать комплекс перед знаменитостями, которые подчас искусно вуалируют свою внешность.

Во «ВКонтакте» Анна Седокова выставила фото в крошечном бикини, на котором были очевидны возрастные изменения — дряблые колени и выпирающий живот. Впрочем для возраста артистки они не такие уже заметные и выглядят, как милая изюминка звезды.