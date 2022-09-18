Друзья и близкие пытаются уговорить Кару Делевинь лечь в рехаб

Друзья и поклонники британской актрисы и супермодели Кары Делевинь бьют тревогу. 30-летняя красотка якобы не только злоупотребляет психоактивными веществами, но испытывает проблемы с психикой.

На этой неделе близкая подруга звезды – актриса Марго Робби – покинула дом Кары в Лос-Анджелесе со слезами. Об этом сообщает издание TMZ, отмечая, что друзья и близкие Делевинь настаивают, чтобы она легла в рехаб, прошла психотерапию и лечение от наркозависимости.

Модель все чаще встречают на улице в абсолютно растрепанном виде. Она даже пропустила собственное мероприятие в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Даже до Нью-Йорка не долетела…