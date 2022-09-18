Друзья и близкие пытаются уговорить Кару Делевинь лечь в рехаб

Друзья и поклонники британской актрисы и супермодели Кары Делевинь бьют тревогу. 30-летняя красотка якобы не только злоупотребляет психоактивными веществами, но испытывает проблемы с психикой.
На этой неделе близкая подруга звезды – актриса Марго Робби – покинула дом Кары в Лос-Анджелесе со слезами. Об этом сообщает издание TMZ, отмечая, что друзья и близкие Делевинь настаивают, чтобы она легла в рехаб, прошла психотерапию и лечение от наркозависимости.
Модель все чаще встречают на улице в абсолютно растрепанном виде. Она даже пропустила собственное мероприятие в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Даже до Нью-Йорка не долетела…
Источники издания отмечают, что Кара не отказывается от лечения, но и не торопится что-либо делать. С каждым днем ее борьба с зависимостью становится все тяжелее.
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Напомним, молодая актриса является звездой фильмов «Бумажные города» (2015), «Отряд самоубийц» (2016), «Валериан и город тысячи планет» (2017) и «Жизнь за год» (2020).