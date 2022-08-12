«Дружить не с кем»: Волочкова призналась, почему не общается с соседями

Анастасия Волочкова не раз скандалила с соседями. Жители коттеджного поселка то жаловались, что балерина расхаживает обнаженной по участку, то тайно снимали ее.

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Впрочем, саму звезду натянутые отношения с соседями не огорчили. Вместо того, чтобы попытаться наладить контакт, она отгородилась от них высоким зеркальным забором.

«Дело в том, что дружить не с кем. Я этих соседей ни разу в своей жизни не видела. Зеркальный забор поставила и теперь вижу свое изображение», — заявила Волочкова сайту «А теперь внимание!».

Напомним, Анастасия живет в роскошном коттедже площадью 850 квадратных метров. Особняк экс-примы Большого театра расположен в элитном поселке Николо-Урюпино, в 13 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе.

