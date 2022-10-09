Дружбе конец? Джастин Бибер обиделся на Канье Уэста, «наехавшего» на его жену в соцсетях

Как и ожидалось, рэпер Канье Уэст наделал шума своей майкой с надписью White Lives Matter. Мир моды ополчился против 45-летнего артиста, и в первую очередь ему высказали свое «фи» модель Джиджи Хадид и редактор журнала Vogue Габриэлла Карефа-Джонсон. Звезда хип-хопа не стал подставлять вторую щеку и стал активно защищать свое мнение, оскорбляя тех, кто против.
Теперь же вся эта ситуация угрожает многолетней дружбе Канье и певца Джастина Бибера. Ведь жена последнего Хейли встала на сторону своих коллег из мира моды и получила от Уэста щедрую порцию негатива в социальных сетях. Рэпер публично намекнул, что у девушки была пластическая операция носа, и написал еще множество неприятных вещей о ее прошлом.
«Забери свою девушку, пока я не разозлился. Ты же хочешь быть моим другом», - заявил Канье в одном из постов, явно обращаясь к Джастину.
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Источники издания TMZ сообщают, что чета Биберов теперь сильно обижена на рэпера и считает, что он «перешел черту». Якобы Хейли никогда не нападала на Уэста в соцсетях и пластику носа тоже не делала, но, почему-то, стала жертвой подобных выпадов.
Джастину вдвойне обиднее, потому что он всегда поддерживали Канье во всех его проблемах и даже приезжал к приятелю в самые острые моменты. И вот что молодой певец получил обмен на дружбу и участие.