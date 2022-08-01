Другой Будько: Добронравова заменили в последнем сезоне «Сватов»

Знаменитому артисту Федору Добронравову в последнем, седьмом сезоне сериала «Сваты», полюбившемся многим зрителям, нашли замену. Оказалось, что во время съемок режиссеру понадобился дублер, и его нашли. Им оказался непрофессиональный актер, а мебельщик, как две капли воды похожий на популярного артиста.

Он в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как это было.

«В сценарии моему персонажу нужно просто было оказаться у клуба и глянуть на стенд с анонсом киноленты «Старые клячи». Съемки велись со спины», - поведал Сергей Сманцер.

Сыгравший Будько со спицы Сманцер познакомился с Добронравовым намного позже, когда по сценарию праздновали Масленицу. И остался под впечатлением.