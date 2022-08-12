«Другие герои и предпочтения»: музыкальный критик оценил шансы замахнувшихся на Европу Лорак и Лободы

На днях стало известно о решении Ани Лорак отказаться от карьеры в России и перебраться на европейские сцены. Лобода уже начала движение к Старому Свету, но пока ее концерт в Эстонии отменен.

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Как бы то ни было, в России теперь этим звездам концерты не собрать. Есть ли перспективы состояться им в Европе, оценил музыкальный критик Евгений Бабичев.