«Другие герои и предпочтения»: музыкальный критик оценил шансы замахнувшихся на Европу Лорак и Лободы

На днях стало известно о решении Ани Лорак отказаться от карьеры в России и перебраться на европейские сцены. Лобода уже начала движение к Старому Свету, но пока ее концерт в Эстонии отменен.
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Как бы то ни было, в России теперь этим звездам концерты не собрать. Есть ли перспективы состояться им в Европе, оценил музыкальный критик Евгений Бабичев.
«У Лорак и Лободы пробиться в Европе и реализовать себя для зарубежной аудитории, говорящей на другом языке, — шансов ноль. У европейцев другой менталитет и совсем другие герои и музыкальные предпочтения», - рассказал эксперт «Экспресс-газете».