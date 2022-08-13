«Другие дали пример, побежали, и я тоже хочу»: Никоненко сравнил Хаматову с обезьянкой

Как отметил Никоненко, актриса оказалась крайне неблагодарной особой. Она просто-напросто наплевала на родную страну, в которой сделала себе имя, сообщает woman.ru.

Напомним, что Чулпан Хаматова перебралась жить в Латвию несколько месяцев назад. Она поселилась в экологическом домике недалеко от Риги. Звезда заявила о желании отказаться от звания народной артистки России.