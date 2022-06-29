Друг Шатунова рассказал о последнем разговоре с ним

Автор песен Андрей Картавцев, который дружил с Юрием Шатуновым, рассказал, о чем был их последний разговор. Незадолго до смерти солиста «Ласкового мая» друзья встретились, чтобы обсудить результаты судебного заседания: Шатунов судился с Андреем Разиным по поводу прав на исполнение хитов «Ласкового мая».

«Я хотел Юру поздравить с победой над Андреем Разиным в суде. Говорю: «Юра, молодец, наконец-то». Он сильно переживал этот судебный процесс, у него отбирали любимые песни. Это было очень тяжело для него, я его в таком состоянии никогда не видел раньше. А тут такая победа», — приводит слова Картавцева издание РИА ФАН.

По его мнению, именно переживания из-за судов подорвали здоровье певца, что и привело к трагедии.

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