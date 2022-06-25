Друг Пугачевой рассказал правду о семейном захоронении Примадонны

В Сети появилась информация о том, что уехавшая в Израиль Алла Пугачева якобы купила там участок на кладбище. Речь шла о древнееврейском захоронении в Кесарии.

Считается, что именно там начнется Страшный суд, и богатые люди мира стараются там приобрести квадратные метры.

Однако вряд ли эта информация соответствует действительности. Близкий друг Примадонны поспешил опровергнуть эту информацию.

«У Пугачевой есть участок на Кузьминском кладбище, где похоронены ее мама Зинаида Архиповна и брат Евгений. Это семейное захоронение. Планами ждать Страшного суда на кладбище в Кесарии она точно никогда не делилась», - цитирует приятеля сайт mk.ru.

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