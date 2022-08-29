Друг Прилучного рассказал, какие отношения у «мажора» с Брутян на самом деле

25 августа Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу. Артистка, как и предыдущая жена «мажора» Агата Муцениеце, взяла фамилию мужа.
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Теперь Зепюр стала Прилучной, правда, пока неизвестно, сохранит ли она девичью фамилию в качестве псевдонима, как это сделала Агата Муцениеце.
Даже после обнародования свадебных фотографий Прилучного, многие не поверили в искренность их отношений и брака — уж больно актер вел себя открыто, не похоже на него.
В беседе с «КП-Екатеринбург» близкий друг и коллега Павла Прилучного по сериалу «Мажор» Александр Обласов заверил, что любовь у знаменитостей самая настоящая. Рассказал, что артист очень счастлив и у них в отношениях все отлично.
«Я искренне поздравляю ребят! Очень рад за них. Обнимаю, люблю, целую. Они замечательная и прекрасная пара», — сказал также Обласов.