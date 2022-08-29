Друг Прилучного рассказал, какие отношения у «мажора» с Брутян на самом деле

Даже после обнародования свадебных фотографий Прилучного, многие не поверили в искренность их отношений и брака — уж больно актер вел себя открыто, не похоже на него.

В беседе с «КП-Екатеринбург» близкий друг и коллега Павла Прилучного по сериалу «Мажор» Александр Обласов заверил, что любовь у знаменитостей самая настоящая. Рассказал, что артист очень счастлив и у них в отношениях все отлично.