Друг Прилучного рассказал, какие отношения у «мажора» с Брутян на самом деле

Сейчас далеко не все верят, что актеры поженились по-настоящему.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

25 августа Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу. Артистка, как и предыдущая жена «мажора» Агата Муцениеце, взяла фамилию мужа.

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Теперь Зепюр стала Прилучной, правда, пока неизвестно, сохранит ли она девичью фамилию в качестве псевдонима, как это сделала Агата Муцениеце.

 

Даже после обнародования свадебных фотографий Прилучного, многие не поверили в искренность их отношений и брака — уж больно актер вел себя открыто, не похоже на него.

В беседе с «КП-Екатеринбург» близкий друг и коллега Павла Прилучного по сериалу «Мажор» Александр Обласов заверил, что любовь у знаменитостей самая настоящая. Рассказал, что артист очень счастлив и у них в отношениях все отлично.

«Я искренне поздравляю ребят! Очень рад за них. Обнимаю, люблю, целую. Они замечательная и прекрасная пара», — сказал также Обласов.

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