Друг погибшей Кочервей: «Насте намекнули, что она скоро умрет»

Загадочная смерть 28-летней звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей обрастает новыми пугающими подробностями. Участник «Битвы экстрасенсов» и друг погибшей Никита Турчин общался с ней незадолго до смерти. Девушка была чем-то обеспокоена и говорила странными фразами.

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«Мы должны были встретиться с Настей в Петербурге. Она сказала, что хочет что-то рассказать. Хотела поделиться тем, что нельзя было говорить по телефону. В тот момент у нее дрожал голос, она была в слезах <…> Я спросил: "Могу ли я чем-то помочь?" Но она сказала, что помочь уже невозможно», – поделился Никита.

Турчин отметил, что их разговор закончился странной фразой. Кочервей дала понять, что предчувствует скорую смерть.

«Если я умру, знай, что я тебе была благодарна, — вспомнил маг ее слова. — Она предчувствовала свою смерть или ей намекнули, что она скоро умрет».

Ранее звезда «Битвы экстрасенсов» предсказывал смерть Кочервей. На дне рождения блогерши маг увидел, как погибнет подруга.

Источник: «КП - Петербург»