Друг Пьера Нарцисса рассказал, чем увлекался певец с детства в Камеруне

По словам Яшина, на футбол Нарцисс подсел еще в детстве у себя на родине в Камеруне. Лишний вес мешал играть, но это была его вторая страсть после музыки, сообщает «Комсомольская правда».

По предварительным данным, причиной смерти Пьера Нарцисса стала неудачная операция на почки.

Пьер Нарцисс был участником проекта «Фабрика звезд – 2». В 2004 году вышел его альбом «Шоколадный заяц» с одноименной песней, ставшей хитом. В 2006 году Пьер Нарцисс был удостоен звания народный артист Ингушетии.

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