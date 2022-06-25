Друг Нарцисса сообщил, что прощание с певцом в субботу не состоится

В субботу, 25 июня, должно было состояться прощание с известным певцом Пьером Нарциссом. Наш корреспондент приехала на траурную церемонию, где узнал, что все отменили.

«Жена Пьера мне только что позвонила и сообщила, что прощание по техническим причинам переносится на среду, 29 июня», - заявил Teleprogramma.pro Сергей Дворцов.

Напомним, у жены Нарцисса Валерии не было денег на организацию похорон. Женщина заявила, что деньги артиста сейчас заблокированы, а лично у нее нет 700 тысяч рублей на оплату счетов.

Пьер умер в больнице во время операции на почки. Его сердце не выдержало общий наркоз.

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