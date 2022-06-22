Друг Нарцисса рассказал, как Пьер за последние годы поднабрал вес больше 100 кг

Президент ФК «Старко», в котором выступают музыканты, актеры и политики, Юрий Давыдов, заявил, что сейчас находится в шоке после сообщений о смерти Пьера Нарцисса. В последний раз он видел артиста полтора года назад. Он казался ему крепким мужчиной.

«Ну естественно, что лет 20 назад Пьер был постройнее. Его рост — примерно метр восемьдесят два. Весом был уже больше 100 килограммов. Но чисто визуально он не выглядел толстяком, был таким крепким, сильным мужиком», — заявил он kp.ru.

Напомним, исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался в ночь на 22 июня в одной из подмосковных больниц. Артист обратился к медикам с жалобами на почки, однако его сердце не выдержало общий наркоз во время операции.

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