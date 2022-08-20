Друг Цивина и Дрожжиной рассказал о доверительных отношениях семьи Баталова с подсудимыми

Режиссер Иван Цыбин на суде по делу о мошенничестве с имуществом и недвижимостью семьи актера Алексея Баталова заявил, что у юриста Михаила Цивина и его жены актрисы Натальи Дрожжиной были крайне доверительные отношения с семьей покойного актера.

Он рассказал, как 21 ноября 2019 года на кинофестивале во Владимире вдова Баталова Гитана Леонтенко разговаривала с Дрожжиной. Она очень беспокоилась о судьбе договоров об уходе и содержании, заключенных между ними, и выражала желание, чтобы они были скорее зарегистрированы в Росреестре.

Как сказал Цыбин, сам он один на один с родными Баталова не общался. При этом они часто пересекались на выставках и других публичных мероприятиях, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Цивин и Дрожжина могут получить реальный срок, если их вина будет доказана. Речь может идти о десяти годах колонии.