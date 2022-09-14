Друг Бориса Корчевникова сообщил о появлении нового человека в его доме

Актер Александр Мохов заявил, что телеведущий Борис Корчевников теперь живет не один.
«Мы с Борей знакомы 30 лет. Он в театре Табакова еще мальчиком играл у нас в спектакле «Матросская Тишина». И вот он мне на днях рассказал, что у него сейчас дома живет беженец из Бучи».
Как добавил Мохов, Корчевников совершил хороший человеческий шаг, сообщает kp.ru.
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Напомним, что последние годы Борис Корчевников жил в своем доме с котиком Степой. Его телеведущий приютил два года назад.