Друг Бориса Корчевникова сообщил о появлении нового человека в его доме

Как отметил актер Александр Мохов, телеведущий теперь не одинок.
Борис Корчевников

Борис Корчевников. Фото: Global Look Press

Актер Александр Мохов заявил, что телеведущий Борис Корчевников теперь живет не один.

«Мы с Борей знакомы 30 лет. Он в театре Табакова еще мальчиком играл у нас в спектакле «Матросская Тишина». И вот он мне на днях рассказал, что у него сейчас дома живет беженец из Бучи».

Как добавил Мохов, Корчевников совершил хороший человеческий шаг, сообщает kp.ru.

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Напомним, что последние годы Борис Корчевников жил в своем доме с котиком Степой. Его телеведущий приютил два года назад.

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