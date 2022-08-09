«Дрожал, испугался, что достанется»: как повел себя Галкин во время драки на его концерте

«Галкин заметно растерялся — он видел с самого начала все, что происходит в зале. Когда Макс понял, что дело серьезное, у него даже голос стал другим. Он явно не ожидал такого. Дрожал как осиновый лист. Но сам разнимать не полез. Видимо, испугался, что и ему достанется. Конечно, он был в шоке», — рассказала очевидица.

Она заметила, что Галкин изначально был напряженным, а после инцидента и вовсе с трудом владел собой.