«Дрожал, испугался, что достанется»: как повел себя Галкин во время драки на его концерте

Концерт Максима Галкина прервался в Латвии из-за драки среди зрителей. Двое мужчин устроили мордобой, после чего их вывели из зала.
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20 минут стоял перерыв, после которого Максим Галкин продолжил выступление. Инсайдер сайта PROZVEZD Валерия Леонова, которая была на этом выступлении мужа Аллы Пугачевой, рассказала, что комик изрядно трухнул из-за случившегося.
«Галкин заметно растерялся — он видел с самого начала все, что происходит в зале. Когда Макс понял, что дело серьезное, у него даже голос стал другим. Он явно не ожидал такого. Дрожал как осиновый лист. Но сам разнимать не полез. Видимо, испугался, что и ему достанется. Конечно, он был в шоке», — рассказала очевидица.
Она заметила, что Галкин изначально был напряженным, а после инцидента и вовсе с трудом владел собой.