Драма на долгие годы: как Киркоров реагировал на Галкина после развода с Пугачевой

Хизри Байтазиев долгие годы был концертным директором многих звезд, в том числе Филиппа Киркорова. За период работы они с поп-артистом стали настоящими друзьями. И Байтазиев в новом интервью сайту «Московский комсомолец» рассказал, что видел, как его звездный друг терзался после развода с Аллой Пугачевой и нервничал в присутствии нового бойфренда Примадонны, шоумена Максима Галкина.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Яркое тому подтверждение – эпизод, случившийся на празднике по случаю вручения Киркорову звания заслуженного артиста.

«Беру египетские серебряные бокалы в подарок — у меня были на всякий случай припасены, — приезжаю, там Юдашкины, Буйновы… Галкин опять же. Филя из-за Галкина нервничает. И Пугачева там», - вспоминает сегодня концертный директор.

Киркоров и Пугачева были женаты с 1994 по 2005 годы, причем последние годы брака вместе уже не жили – Примадонна вовсю крутила роман с молодым Галкиным.