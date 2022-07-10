Dragonfloyd выпустил новый трек Hood

Его можно услышать на всех цифровых площадках
Dragonfloyd выпустил новый трек Hood

Dragonfloyd выпустил новый трек Hood. Кадр из клипа.

Dragonfloyd выпустил новый трек Hood. Уже сейчас его можно услышать на всех цифровых площадках.

Этот трек - совместная работа Dragonfloyd с битмейкером Оxpiance. Музыканты записали песню на студии Melon music records.

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Трек написан в стиле Yeat, в котором работает Dragonfloyd. Их работа - о стиле и родном районе города Москвы.

«Стиль Yeat состоит из синтезаторов, гулких басов и колоколов. Кайфуйте вместе с нами! Лето 2022!» - прокомментировал Dragonfloyd.

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