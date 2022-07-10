Dragonfloyd выпустил новый трек Hood. Уже сейчас его можно услышать на всех цифровых площадках.

Этот трек - совместная работа Dragonfloyd с битмейкером Оxpiance. Музыканты записали песню на студии Melon music records.

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Трек написан в стиле Yeat, в котором работает Dragonfloyd. Их работа - о стиле и родном районе города Москвы.

«Стиль Yeat состоит из синтезаторов, гулких басов и колоколов. Кайфуйте вместе с нами! Лето 2022!» - прокомментировал Dragonfloyd.